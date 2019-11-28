ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу, которая изучает движение «желтых жилетов»
Российские пограничники не пустили в страну французского социолога Карин Клеман, которая планировала принять участие в научной конференции в Москве и прочесть лекцию о протестном движении «желтых жилетов»
Российские пограничники не пустили в страну французского социолога Карин Клеман, которая планировала принять участие в научной конференции в Москве и прочесть лекцию о протестном движении «желтых жилетов». Погранслужба сослалась на решение ФСБ запретить Клеман въезд в Россию сроком на 10 лет в связи с тем, что она представляет угрозу национальной безопасности.
Карин Клеман прилетела из Парижа в Москву, но на паспортном контроле в «Шереметьево» ее попросили пройти в отдельное помещение, где ФСБ вручили уведомление о 10-летнем запрете на въезд в Россию, сообщает «КоммерсантЪ».
Карин Клеман больше 20 лет жила и преподавала в России, но последний год провела во Франции. На родине она исследовала движение «желтых жилетов». Г-жа Клеман состояла в браке с депутатом Госдумы Олегом Шеиным, а их общая дочь является гражданкой России.