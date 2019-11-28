28 ноября 00:35
Россельхознадзор обнаружил в бананах из Эквадора переносчика холеры
В ведомстве сообщили, что риск заноса в Россию и распространения мухи-горбатки оценивается как высокий. Однако в Россельхознадзоре не исключили, что им придется ввести временные ограничения на поставки растительной продукции
Специалисты Россельхознадзора выявили в импортированной из Эквадора партии бананов многоядную муху-горбатку. Это насекомое является переносчиком холеры.
В ведомстве сообщили, что риск заноса в Россию и распространения мухи-горбатки оценивается как высокий. Однако в Россельхознадзоре не исключили, что им придется ввести временные ограничения на поставки растительной продукции из Эквадора.
Rambler News Service отмечает, что Эквадор на сегодняшний день является основным поставщиком бананов в Россию и занимает 96% рынка.