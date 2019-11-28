Минздрав подготовил законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
В документе указывается, что недостоверной информацией о ВИЧ считается отрицание факта существования этого вируса, отрицание связи между ВИЧ и развитием синдрома приобретенного иммунодефицита
Министерство здравоохранения РФ внесло в правительство законопроект о запрете распространения недостоверной информации о ВИЧ.
В документе указывается, что недостоверной информацией о ВИЧ считается отрицание факта существования этого вируса, отрицание связи между ВИЧ и развитием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), а также отрицание эффективности методов лечения, диагностики и профилактики ВИЧ, сообщает ТАСС.
Минздрав также предлагает запретить призывы к отказу лечить или диагностировать ВИЧ.
Какая именно ответственность предполагается за ВИЧ-диссидентство, не сообщается.
Напомним, что российский Минздрав сообщил о планах запретить ВИЧ-диссидентство еще в 2018 году. В частности, ведомство настаивало на введении крупных штрафов за распространение недостоверных данных о ВИЧ.