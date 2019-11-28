Правозащитники и деятели культуры попросили президента наложить вето на закон о гражданах-инагентах
Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать одобренный парламентом законопроект, который разрешит Минюсту признавать «иностранными агентами» физических лиц
Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать одобренный парламентом законопроект, который разрешит Минюсту признавать «иностранными агентами» физических лиц.
В обращении, опубликованном на сайте движения «За права человека», говорится, что закон о гражданах-инагентах нарушает базовые права человека на свободное распространение и получение информации, гарантированные Конституцией. Граждане не могут предсказать последствия применения к ним закона, а оспорить его в суде практически невозможно.
Правозащитники также отметили, что клеймо «иностранный агент» дискредитирует российского гражданина в глазах его соотечественников, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного.
Обращение к главе государства подписали правозащитники Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина и Зоя Светова, музыкант Андрей Макаревич, писатели Дмитрий Быков, Виктор Шендерович и Людмила Улицкая, академик РАН Михаил Гельфанд, политик Лев Шлосберг, социолог Лев Гудков и другие.
Согласно принятому законопроекту, «иностранными агентами» могут признать физических и юридических лиц, которые распространяют сообщения СМИ, ранее включенных в реестр «иностранных агентов», или участвуют в их создании и при этом получают финансирование из-за границы.