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27 ноября 15:23

У дочери первого замглавы «Роскосмоса» нашли незадекларированную недвижимость в США

Проект Baza опубликовал материал о недвижимости первого заместителя гендиректора государственной корпорации «Роскосмос» Юрия Урличича, который курирует развитие орбитальной группировки и перспективные проекты

У дочери первого замглавы «Роскосмоса» нашли незадекларированную недвижимость в США
Фото: baza.io

Проект Baza опубликовал материал о недвижимости первого заместителя гендиректора государственной корпорации «Роскосмос» Юрия Урличича, который курирует развитие орбитальной группировки и перспективные проекты.

Юрий Урличич работает в космической отрасли 35 лет и в свое время он был назначен генконструктором глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. В 2012 году правоохранительные органы выявили в корпорации «Российские космические системы» хищение 6,5 млрд рублей, предназначенных на разработку ГЛОНАСС.

По версии следствия, топ-менеджмент РКС выводил бюджетные деньги в подконтрольные структуры. Тогда г-н Урличич уволился по соглашению сторон, но остался советником первого замгендиректора РКС. В2018 году он стал первым заместителем главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Согласно официальной декларации о доходах и имуществе, Юрий Урличич имеет в собственности несколько квартир в Москве, дом в Истринском районе Московской области и две квартиры в Испании. Baza выяснила, что в 2011 году топ-менеджер приобрел недвижимость в США и записал ее на свою несовершеннолетнюю дочь. В декларации этот объект указан не был.

Диана Урличич, которой сейчас 22 года, владеет участком земли площадью 817 кв.м. в штате Флорида в городке Беллеэр-Бич . На момент покупки земли девушке было 14 лет, а сделку по купле-продаже провела мать Алина Урличич (сейчас уже бывшая жена топ-менеджера «Роскосмоса»). Стоимость участка земли составляет 150 тысяч долларов.

Алина и Диана Урличич проживали на вилле по соседству. Этот дом бывшая жена Урличича купила в 2006 году, а в 2018 году продала его американке Кимберли Дитцен за 1,2 млн долларов.

При этом в налоговых документах Алина Урличич указала дом 10685 на Хазелхерст-драйв в городе Хьюстон, где расположен центр управления и контроля за космическими полетами. Этот адрес называют «адресом массовой регистрации юрлиц».

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