Вышел документальный фильм, в котором подробно разобрано громкое дело экс-главы Серпуховского района
На YouTube-канале вышел документальный фильм, рассказывающий об одном из самых нашумевших уголовных дел последних лет
На YouTube-канале вышел документальный фильм, рассказывающий об одном из самых нашумевших уголовных дел последних лет. В нем подробно изложены факты по всем эпизодам, вменяющимся Шестуну, а также разобраны по пунктам многочисленные нарушения закона, допущенные правоохранителями.
Для тех, кто внимательно следит за историей политического преследования Александра Шестуна, но, возможно, запутался в многообразии версий, которыми пичкают народ СМИ и заинтересованные ведомства, этот фильм может стать откровением, проливающим свет на реальное положение дел. Множество инфографики облегчает восприятие большого количества цифр и выдержек из законодательных актов. Кроме того, в фильме представлены экспертные мнения адвокатов, которые объясняют нюансы дела с точки зрения юриспруденции.
Фильм создан общественным комитетом «Свободу Шестуну».