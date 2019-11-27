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Общество
«Крестовый поход» мэра Собянина
27 ноября 15:03

Вышел документальный фильм, в котором подробно разобрано громкое дело экс-главы Серпуховского района

На YouTube-канале вышел документальный фильм, рассказывающий об одном из самых нашумевших уголовных дел последних лет

Вышел документальный фильм, в котором подробно разобрано громкое дело экс-главы Серпуховского района

На YouTube-канале вышел документальный фильм, рассказывающий об одном из самых нашумевших уголовных дел последних лет. В нем подробно изложены факты по всем эпизодам, вменяющимся Шестуну, а также разобраны по пунктам многочисленные нарушения закона, допущенные правоохранителями.

Для тех, кто внимательно следит за историей политического преследования Александра Шестуна, но, возможно, запутался в многообразии версий, которыми пичкают народ СМИ и заинтересованные ведомства, этот фильм может стать откровением, проливающим свет на реальное положение дел. Множество инфографики облегчает восприятие большого количества цифр и выдержек из законодательных актов. Кроме того, в фильме представлены экспертные мнения адвокатов, которые объясняют нюансы дела с точки зрения юриспруденции. 

Фильм создан общественным комитетом «Свободу Шестуну».

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