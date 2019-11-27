Мэрия Москвы потратила на уборку и вывоз опавших листьев 850 млн рублей
Мэрия Москвы осенью текущего года потратила 850 млн рублей из городского бюджета на уборку опавших листьев. Это общая сумма контрактов, размещенных на портале госзакупок районными ГБУ «Жилищник»
Мэрия Москвы осенью текущего года потратила 850 млн рублей из городского бюджета на уборку опавших листьев. Это общая сумма контрактов, размещенных на портале госзакупок районными ГБУ «Жилищник».
«Медуза» проверила эти тендеры и обратила внимание, что заказчик не указывает в своих заявках «вывоз сухих листьев», а использует эвфемизмы. Например, «случайный мусор» или «отходы, образующиеся в результате уборки дворовых территорий».
согласно законодательству, коммунальные службы должны убирать листья в радиусе 25 метров от магистралей, десяти метров от улиц и пяти метров от проездов и дорожек во дворах, но в реальности дворники убирают листву часто собирают со всего двора.
Ранее жители Москвы неоднократно выступали против уборки сухих листьев, а городской департамент природопользования и охраны окружающей среды их в этом поддерживал и пригрозил коммунальщикам штрафами.