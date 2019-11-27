Спецслужбы Чехии обвинили Россию в ведении агрессивной шпионской деятельности
По данным BIS, российские шпионы действуют в области дипломатии, экономики и политики. Власти Чехии также обвинили российских разведчиков в причастности к информационным войнам
Контрразведка Чехии обвинила разведслужбы России и Китая в агрессивной шпионской деятельности.
В докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS) сообщается, что на территории страны разведывательную деятельность ведут спецслужбы многих иностранных государств, но только для России и Китая характерна самая агрессивная и очень активная деятельность.
По данным BIS, российские шпионы действуют в области дипломатии, экономики и политики. Власти Чехии также обвинили российских разведчиков в причастности к информационным войнам.
Чешская контрразведка считает, что основная цель России заключается в том, чтобы манипулировать процессами принятия решений и лицами, ответственными за принятие решений, чтобы побудить контрагента к самоуничижению.
Напомним, в октябре текущего года руководитель Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка сообщил о раскрытии агентурной сети, которая работала на ФСБ России и занималась хакерскими атаками.