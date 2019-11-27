27 ноября 10:51
Власти Кипра лишили миллиардера Олега Дерипаску гражданства
Российский миллиардер Олег Дерипаска лишился гражданства республики Кипр. Власти островного государства также аннулировали паспорта детей крупного бизнесмена. Все они получили кипрское гражданство в 2018 году
Российский миллиардер Олег Дерипаска лишился гражданства республики Кипр. Власти островного государства также аннулировали паспорта детей крупного бизнесмена. Все они получили кипрское гражданство в 2018 году.
Телеканал «Дождь» со ссылкой на газету Politis сообщает, что вместе с Олегом Дерипаской (издание пишет фамилию миллиардера Дерибаска) гражданства Кипра лишились бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. Банкиры находятся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.
Напомним, в начале ноября власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 иностранцев, которые получили паспорта в обмен на инвестиции. В этом списке находились девять россиян, но их имена не назывались.