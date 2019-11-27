В Центробанке придумали способ защиты денег граждан от мошенников
В России появится система мониторинга для блокировки сомнительных денежных переводов, которые мошенники совершают без ведома владельцев банковских счетов
В России появится система мониторинга для блокировки сомнительных денежных переводов, которые мошенники совершают без ведома владельцев банковских счетов.
Оператором системы мониторинга подозрительных транзакций может стать Национальная система платежных карт (НСПК), принадлежащая Центробанку России.
«Известия» сообщают, что единый антифрод-мониторинг позволит отслеживать подозрительные операции через платежные системы «Мир», Visa и MasterСard. Подозрительные переводы будут выявляться автоматически, но проверяться они будут в ручном режиме.
В ЦБ также предлагают рассмотреть возможность возврата неправомерно списанных денежных средств со счетов мошенников без решения суда.
В Сбербанке заявили, что создание такой системы мониторинга займет от одного до трех лет. При этом для автоматической блокировки мошеннических операций потребуются изменения в законодательстве.
Эксперты рынка свою очередь отметили, что банки будут неохотно делиться информацией о клиентах. Кроме того, они выразили опасение, что система по защите денег на счетах может блокироваться и правомерные транзакций, что затруднит работу банков.