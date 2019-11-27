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27 ноября 05:13

В центре Кемерово установили новогоднюю елку за 18 млн рублей. Горожане такую щедрость не оценили

Власти Кемеровской области установили в центре региональной столицы новогоднюю елку, покупка и украшение которой обошлось бюджету в 18 млн рублей. Главная кемеровская елка оказалась в три раза дороже Кремлевской

В центре Кемерово установили новогоднюю елку за 18 млн рублей. Горожане такую щедрость не оценили
Фото: ВКонтакте

Власти Кемеровской области установили в центре региональной столицы новогоднюю елку, покупка и украшение которой обошлось бюджету в 18 млн рублей. Главная кемеровская елка оказалась в три раза дороже Кремлевской, сообщает «Общественное телевидение России».

Ранее местные чиновники опубликовали на портале госзакупок заявку на поставку «световой каркасной ели, укомплектованной макушкой и игрушками».

Многие жители Кемерово не оценили щедрость чиновников и обвинили их в транжирстве. «У нас *** люди не живут, а выживают, а они на елочку 18 лямов тратят», - возмущаются граждане в соцсети «ВКонтакте».

Горожане отметили, что чиновники могли бы потратить эти 18 млн рублей на развитие социальной сферы, здравоохранения или подарили жилплощадь молодым семьям.

Теги: Новый год
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