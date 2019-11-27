В Россию прибыла первая партия радиоактивных отходов из Германии
В Санкт-Петербург в минувший вторник прибыло судно «Михаил Дудин», на борту которого находятся 600 тонн обедненного гексафторида урана или «урановых хвостов» из Германии
В Санкт-Петербург в минувший вторник прибыло судно «Михаил Дудин», на борту которого находятся 600 тонн обедненного гексафторида урана или «урановых хвостов» из Германии. Опасные отходы прибыли в Россию в рамках договоренностей между немецкой компанией Urenco и госкомпанией «Росатом».
Судно с токсичными ядерными отходами встало в Финском заливе напротив населенного пункта Лебяжье недалеко от петербургской дамбы. «Урановые хвосты» планируется погрузить в поезда и отправить в Новоуральск Свердловской области на хранение. Ранее представитель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин обратился с открытым письмом к губернатору региона Евгению Куйвашеву и гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву с требованием не допустить ввоз в Россию опасных отходов из Германии. С аналогичным призывом выступил к главе «Росатома» и губернатору Петербурга Александру Беглову депутат парламента северной столицы Борис Вишневский.
Судя по всему, «Росатом» не собирается отказываться от своих планов по возобновлению ввоза в Россию отходов обогащения урана, а власти регионов решили государственной корпорации не мешать.Активист Красимир Врански заявил, что во время перегрузки и перевозки может произойти ЧП, которое может привести к экологической катастрофе. «Цинизм зашкаливает в этой ситуации: продукты из Европы ввозить нельзя, а ядерные отходы можно», - отметил активист.
Напомним, в октябре 2019 года организация «Гринпис» сообщила о подписанном Urenco и «Росатомом» контракте на отправку в Россию из Германии отходов, оставшихся после обогащения урана для использования в атомных станциях и оружии. В госкорпорации при этом утверждают, что «урановые хвосты» являются полезным сырьем и якобы ввозятся в Россию для дообогащения. Экологи в намерения «Росатома» не верят и говорят, что в стране уже накоплено около миллиона тонн «урановых хвостов», планов по использованию и переработке которых нет.