Более миллиона российских граждан, взявших кредиты, признали себя банкротами
Более миллиона российских граждан по состоянию на 1 ноября 2019 года могли объявить себя банкротами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй
Более миллиона российских граждан по состоянию на 1 ноября 2019 года могли объявить себя банкротами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По уточненным данным, речь идет о 1,031 миллиона заемщиков, которые не справились с выплатой кредитов.
Согласно законодательству, под действие закона о банкротстве попадают граждане, которые имеют долг более 500 тысяч рублей и не платят по обязательствам более 90 дней.
За минувший год количество таких «банкротов» выросло на 4,9%, но это минимальный рост за последние пять лет, когда в силу вступил закон о банкротстве физических лиц. Например, в 2018 году количество банкротств увеличилось на 10%, а в 2017 году – на 43%.
При этом эксперты говорят, что официально признать себя банкротами решили около 10% от общего числа граждан, которые бы могли претендовать на него. Остальные заемщики не могут позволить себе процедуру банкротства из-за необходимости оплатить судебные расходы.