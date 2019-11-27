В Госдуме предложили сократить новогодние каникулы до четырех дней
Российские депутаты предлагают установить праздничные выходные в период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся
Российские депутаты в очередной раз выступили с инициативой сократить длительные новогодние и рождественские каникулы. Теперь в Госдуме предлагают установить праздничные выходные в период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся.
Депутат Ярослав Нилов пояснил, что дни из оплачиваемого отпуска граждане смогут использовать по своему усмотрению. «Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», - заявил народный избранник, слова которого приводит «Газета.ру».
Парламентарий отметил, что каждый нерабочий день создает дополнительную нагрузку на экономику.
Напомним, что ранее депутаты неоднократно выносили на обсуждение вопрос о сокращении так называемой «пьяной» недели, однако власти решили не менять длительные новогодние каникулы, чтобы работающие россияне могли провести время с семьей.
В 2020 году в новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.