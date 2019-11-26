Генсек «Единой России» заверил, что работа правозащитного центра партии не будет модерироваться
Генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак заявил о серьезности намерений партии по защите прав граждан. Таким образом он отреагировал на заявления политических оппонентов, которые уверены, что правозащитой партия власти будет заниматься только на словах
Генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак заявил о серьезности намерений партии по защите прав граждан. Таким образом он отреагировал на заявления политических оппонентов, которые уверены, что правозащитой партия власти будет заниматься только на словах.
Напомним, в ходе прошедшего в минувшие выходные съезда «Единой России» было объявлено о создании правозащитного центра, чтобы отобрать эту повестку у оппозиции. Курировать работу правозащитного центра будет главред телеканала RT Маргарита Симоньян.
Андрей Турчак заявил, что работа центра «модерироваться не будет», потому что «ничего хорошего из этого не выйдет». «Никаких условий и направлений мы задавать не будем, говорить „на это можно реагировать, а на это нельзя“, иначе это будет фейк», - заявил генсек «Единой России», отвечая на вопрос, будет ли партия власти защищать фигурантов «московского дела».
«Поверьте, мы хотим поменяться. Хватит нам уже не верить. Если мы не изменимся, в том числе после создания правозащитного центра, у нас будут огромные проблемы, и не только репутационные», - добавил Андрей Турчак, слова которого приводит Znak.com.