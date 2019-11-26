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26 ноября 15:53

Российские таксисты проводят забастовки с целью обрушить акции «Яндекса»

Глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов сообщил, что из-за акции протеста, например, в течении трех дней невозможно было заказать «Яндекс.Такси» в Воскресенске, Владимире и городах Дальнего Востока

Российские таксисты проводят забастовки с целью обрушить акции «Яндекса»

В российских городах проходят забастовки водителей такси, которые выступают против ценовой политики крупных агрегаторов.

Глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов сообщил «МБХ медиа», что из-за акции протеста, например, в течении трех дней невозможно было заказать «Яндекс.Такси» в Воскресенске, Владимире и городах Дальнего Востока.

«Забастовка идет, развивается и набирает обороты. С организаторами связаться невозможно, требования не выдвигаются», - заявил Амосов.

Сейчас к забастовкам присоединились Казань, Ульяновск, Краснодар, Ростов и Москва. В начале декабря таксисты планируют провести акцию протеста одновременно во всех регионах.

Цель протеста - обрушить акции «Яндекса», который берет комиссию в полтора-два раза больше, чем другие агрегаторы.

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