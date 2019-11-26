Российские таксисты проводят забастовки с целью обрушить акции «Яндекса»
Глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов сообщил, что из-за акции протеста, например, в течении трех дней невозможно было заказать «Яндекс.Такси» в Воскресенске, Владимире и городах Дальнего Востока
В российских городах проходят забастовки водителей такси, которые выступают против ценовой политики крупных агрегаторов.
Глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов сообщил «МБХ медиа», что из-за акции протеста, например, в течении трех дней невозможно было заказать «Яндекс.Такси» в Воскресенске, Владимире и городах Дальнего Востока.
«Забастовка идет, развивается и набирает обороты. С организаторами связаться невозможно, требования не выдвигаются», - заявил Амосов.
Сейчас к забастовкам присоединились Казань, Ульяновск, Краснодар, Ростов и Москва. В начале декабря таксисты планируют провести акцию протеста одновременно во всех регионах.
Цель протеста - обрушить акции «Яндекса», который берет комиссию в полтора-два раза больше, чем другие агрегаторы.