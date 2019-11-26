Больше половины молодых людей хотят уехать из России за границу навсегда
В России выросло число молодых людей, которые хотели бы переехать жить за границу. Желание эмигрировать выразили 53% российских граждан в возрасте от 18 до 24 лет
В России выросло число молодых людей, которые хотели бы переехать жить за границу. Желание эмигрировать выразили 53% российских граждан в возрасте от 18 до 24 лет.
В «Левада-центре» отметили, что такой показатель является рекордным с 2009 года. По мнению социологов, молодые люди не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны, но поскольку их жизнь пока устоялась, как у старшего поколения, они готовы к переезду.
В среднем число потенциальных эмигрантов сейчас оценивается в 21%. Среди обеспеченных россиян 28% хотят уехать за границу на ПМЖ, поскольку беспокоятся за будущее своих детей в России.
Причинами, по которым россияне хотят уехать из России, также являются экономическая и политическая ситуация в стране, а также низкий уровень медицинского обслуживания. Некоторые респонденты и вовсе признались в том, что им стыдно за происходящее в стране, сообщает The Bell..