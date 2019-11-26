26 ноября 08:10
Специалисты сообщили об исчерпании свободных IP-адресов в России
В России, странах Европы и Ближнего Востока закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4 (Internet Protocol version 4). Эксперты уверяют, что исчерпание IPv4 не скажется на функционировании сайтов
В России, странах Европы и Ближнего Востока закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4 (Internet Protocol version 4). Эксперты уверяют, что исчерпание IPv4 не скажется на функционировании сайтов.
Специалисты сообщают, что IP-адреса будут восстанавливаться с помощью поступлений от организаций, прекративших свою деятельность. Восстановленные адреса распределят в соответствии со списком ожидания, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на RIPE NCC.
Сейчас в странах Европы уже начали использовать протокол нового поколения IPv6. Предполагается, что адресов этого протокола хватит на несколько сотен миллиардов клиентов.