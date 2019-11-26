Комитет ВАДА предложил отстранить российских спортсменов от соревнований на 4 года
Соответствующие рекомендации комитет ВАДА дал в связи с новыми подозрениями в адрес России в осуществлении махинаций с пробами в Московской антидопинговой лаборатории
Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) предложил отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. В течение этого срока российские атлеты смогут принимать участие в турнирах только под нейтральным флагом. Данные санкции предлагается распространить, в том числе на сборную России по футболу.
Соответствующие рекомендации комитет ВАДА дал в связи с новыми подозрениями в адрес России в осуществлении махинаций с пробами в Московской антидопинговой лаборатории. Окончательное решение по этому вопросу будет принято агентством 9 декабря.
Комитет считает необходимым запретить участие России в Олимпийских и Паралимпийских играх, любых чемпионатах мира и других крупных соревнованиях. В список «запретных» турниров входит чемпионат мира по футболу, поскольку ФИФА подписала кодекс ВАДА. При этом российские футболисты смогут выступать на чемпионате Европы по футболу, так как УЕФА кодекс ВАДА не подписывала.
Спортсменам, которые не фигурировали в допинг-скандалах, разрешат принимать участие в международных соревнованиях, но только под нейтральным флагом.
В рамках предлагаемых санкций России могут запретить проводить международные соревнования и даже подавать соответствующие заявки.