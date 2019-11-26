Меню
Спорт
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуану
26 ноября 08:06

Комитет ВАДА предложил отстранить российских спортсменов от соревнований на 4 года

Соответствующие рекомендации комитет ВАДА дал в связи с новыми подозрениями в адрес России в осуществлении махинаций с пробами в Московской антидопинговой лаборатории

Комитет ВАДА предложил отстранить российских спортсменов от соревнований на 4 года
Фото: moscow-feed.com

Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) предложил отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. В течение этого срока российские атлеты смогут принимать участие в турнирах только под нейтральным флагом. Данные санкции предлагается распространить, в том числе на сборную России по футболу.

Соответствующие рекомендации комитет ВАДА дал в связи с новыми подозрениями в адрес России в осуществлении махинаций с пробами в Московской антидопинговой лаборатории. Окончательное решение по этому вопросу будет принято агентством 9 декабря.

Комитет считает необходимым запретить участие России в Олимпийских и Паралимпийских играх, любых чемпионатах мира и других крупных соревнованиях. В список «запретных» турниров входит чемпионат мира по футболу, поскольку ФИФА подписала кодекс ВАДА. При этом российские футболисты смогут выступать на чемпионате Европы по футболу, так как УЕФА кодекс ВАДА не подписывала.

Спортсменам, которые не фигурировали в допинг-скандалах, разрешат принимать участие в международных соревнованиях, но только под нейтральным флагом.

В рамках предлагаемых санкций России могут запретить проводить международные соревнования и даже подавать соответствующие заявки.

Материалы по теме
Кремль вызвал глав спортивных федераций на срочное совещание из-за допинг-скандала
Санкт-Петербург могут лишить четырех матчей Евро-2020 из-за нового допинг-скандала
WADA смягчила наказание для спортсменов за употребление кокаина
Сейчас на главной
Больше половины молодых людей хотят уехать из России за границу навсегда
миграция
Больше половины молодых людей хотят уехать из России за границу навсегда
В России выросло число молодых людей, которые хотели бы переехать жить за границу. Желание эмигрировать выразили 53% российских граждан в возрасте от 18 до 24 лет
Специалисты сообщили об исчерпании свободных IP-адресов в России
интернет
Специалисты сообщили об исчерпании свободных IP-адресов в России
В России, странах Европы и Ближнего Востока закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4 (Internet Protocol version 4). Эксперты уверяют, что исчерпание IPv4 не скажется на функционировании сайтов
Должникам по алиментам могут запретить вступать в брак повторно
алименты
Должникам по алиментам могут запретить вступать в брак повторно
Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой ввести запрет для должников по алиментам на вступление в повторный брак
Из охранника в чиновники
чиновники
Из охранника в чиновники
Александр Беглов внес на согласование Законодательного Собрания кандидатуру Валерия Пикалева на должность своего заместителя. Имя своего потенциального зама глава региона назвал во время совещания в правительстве
Власти Швеции пообещали больше не называть Белоруссию «Белой Россией»
Белоруссия
Власти Швеции пообещали больше не называть Белоруссию «Белой Россией»
Правительство Швеции отказалось от использования в официальных документах название Vitryssland для обозначения Белоруссии. Теперь страна будет называться привычным для самих белорусов Belarus
Авторская колонка
Маша была права
Спортивная общественность с тревогой ждет исполкома Всемирной антидопинговой организации (ВАДА) по делу о несоответствии базы данных Московской антидопинговой лаборатории, но уже прилетело с другой стороны
Мозговой Владимир
Шестун пойдёт до конца!
александр шестун
Шестун пойдёт до конца!
Видеообращение к Путину было записано после того, как бывший чиновник объявил о сухой голодовке и написал детям прощальные письма. Родные экс-чиновника подводят итог событиям, случившимся за полтора года, в течение которых Шестун находится в СИЗО
Регионы протестуют против ввоза «урановых хвостов»
Росатом
Регионы протестуют против ввоза «урановых хвостов»
В ряде российских регионов в минувшие выходные прошли акции против ввоза отходов обогащения урана из Германии в Новоуральск Свердловской области. В рамках договоренности российской корпорации «Росатом» и немецкой Urenco 26 ноября в Петербург прибудут 600 тонн «урановых хвостов»
В России резко подорожают автомобили из-за повышения утилизационного сбора
автомобили
В России резко подорожают автомобили из-за повышения утилизационного сбора
Постановление о повышении утилизационного сбора накануне подписал глава правительства Дмитрий Медведев
Владимир Жириновский предложил перестать сажать граждан за самооборону
самооборона
Владимир Жириновский предложил перестать сажать граждан за самооборону
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует внести на рассмотрение коллег поправки в действующее законодательство, которые меняют правила самообороны
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья ледяные дожди и туманы
прогноз погоды
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья ледяные дожди и туманы
Синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о смене морозной погоды оттепелью, которая будет сопровождаться ледяным дождем, туманом и гололедом
Сергей Собянин назвал сбои в работе Московских центральных диаметров «огрешностями»
общественный транспорт
Сергей Собянин назвал сбои в работе Московских центральных диаметров «огрешностями»
Мэр российской столицы Сергей Собянин объяснил сбои в работе Московских центральных диаметров (МЦД) «техническими огрешностями». Градоначальник обещал, что все проблемы будут решены в ближайшее время
«Я устал, я ухожу - 2»
Владимир Путин
«Я устал, я ухожу - 2»
Советник Владимира Путина и глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев сообщил, что действующий глава государства покинет занимаемый пост в 2024 году, когда закончится его четвертый срок
Мэр иркутского Тулуна попал в ДТП. Его супруга скончалась
vip-ДТП
Мэр иркутского Тулуна попал в ДТП. Его супруга скончалась
Глава Тулуна Иркутской области Юрий Карих вместе с женой попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия супруга мэра скончалась от полученных травм. Сам чиновник находится в больнице в тяжелом состоянии
В Петербург в конце ноября доставят 600 тонн ядерных отходов из Германии
ядерные отходы
В Петербург в конце ноября доставят 600 тонн ядерных отходов из Германии
В Санкт-Петербург на следующей неделе прибудет судно «Михаил Дудин» (зарегистрировано в Панаме) с 600 тоннами отходов обогащения урана, так называемых «урановых хвостов»
Илон Маск представил бронированный пикап Cybertruck в стиле Джеймса Бонда
Tesla
Илон Маск представил бронированный пикап Cybertruck в стиле Джеймса Бонда
Генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил публике электрический пикап Cybertruck. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе и транслировалась в прямом эфире на сайте Tesla
Иностранные агенты «Росатома»
Росатом
Иностранные агенты «Росатома»
Из Германии с предприятия Urenco 18 ноября в Россию отправился очередной эшелон с урановыми отходами. Буквально через несколько дней из европейских СМИ пришло сообщение, что поезд с урановыми отходами из немецкого города Гронау в тот же день был блокирован немецкими экологами
Авторская колонка
Смоленск – город высоких бордюров
В Москве за последние годы, приспосабливая город для инвалидов-колясочников, на большинстве переходов сделали плавные спуски. В Смоленске, как и вообще в провинции, подобного почти не встречаешь.
Авдерин Валерий