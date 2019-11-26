Должникам по алиментам могут запретить вступать в брак повторно
Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой ввести запрет для должников по алиментам на вступление в повторный брак
Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой ввести запрет для должников по алиментам на вступление в повторный брак. С соответствующим предложением депутат обратился к главе Минюста Александру Коновалову.
Владимир Петров отметил, что должники по алиментам не должны иметь свободной возможности вступления в повторный брак до тех пор, пока не смогут погасить все задолженности перед своей первой семьей, сообщает РИА Новости.
Ленинградский депутат просил главу Минюста инициировать внесение соответствующих поправок в Семейный кодекс.
Г-н Петров заявил, что не может «пристыдить» граждан, которые не платят алименты, но может осложнить жизнь недобросовестным родителям, которые забывают о своем долге перед детьми».