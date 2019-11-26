Губернатор Петербурга предложил на должность своего заместителя бывшего охранника дачи президента
Александр Беглов внес на согласование Законодательного Собрания кандидатуру Валерия Пикалева на должность своего заместителя. Имя своего потенциального зама глава региона назвал во время совещания в правительстве
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на согласование Законодательного Собрания кандидатуру Валерия Пикалева на должность своего заместителя. Имя своего потенциального заместителя глава региона назвал во время совещания в правительстве.
Валерий Пикалев ранее занимал должность вице-губернатора Ленинградской области и курировал вопросы безопасности. До этого он занимал должность заместителя председателя правительства Новгородской области по вопросам ЖКХ, ТЭК и строительства.
Однако до того, как стать чиновником, Валерий Пикалев руководил Управлением «В» Службы безопасности президента ФСО России. В его обязанности входило обеспечение безопасности резиденции Владимира Путина на Валдае, сообщает «Фонтанка».
Отметим, что Валерий Пикалев не единственный охранник президента России Владимира Путина, который сделал карьеру в качестве чиновника. Например, Виктор Золотов сейчас руководит Росгвардией, Дмитрий Миронов является губернатором Ярославской области, а Алексей Дюмин – губернатором Тульской области.