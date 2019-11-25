В регионах прошли акции протеста против планов «Росатома» по ввозу в страну «урановых хвостов»
В ряде российских регионов в минувшие выходные прошли акции против ввоза отходов обогащения урана из Германии в Новоуральск Свердловской области. В рамках договоренности российской корпорации «Росатом» и немецкой Urenco 26 ноября в Петербург прибудут 600 тонн «урановых хвостов»
В ряде российских регионов в минувшие выходные прошли акции против ввоза отходов обогащения урана из Германии в Новоуральск Свердловской области. В рамках договоренности российской корпорации «Росатом» и немецкой Urenco 26 ноября в Санкт-Петербург прибудет судно с 600 тоннами «урановых хвостов».
23 и 24 ноября акции протеста против ввоза радиоактивных отходов в Россию прошли в Свердловской области, а также Кургане и Архангельске.
В Архангельске пикет провел активист «Движения 42» Дмитрий Маковский. Он рассказал, что его заботит проблема урановых отходов. «У нас в России достаточно полигонов. За ними не следят, они «фонят» и очень сильно влияют на жизнь жителей ближайших населенных пунктов. Это вызывает болезни и уничтожает людей», - заявил активист, слова которого приводит издание «7х7».
Глава архангельского «Движения 42» Анастасия Кочнева добавила, что хранить такие отходы дорого и небезопасно, а принимать новые опасные отходы из других стран – это значит создавать новые проблемы для страны и ее граждан.
«Можно проследить аналогию с Шиесом: немецкая компания Urenco ввозит отходы по договоренности с Госкорпорацией «Росатом» практически тайком, без широкого общественного обсуждения. Мы заявляем: Россия - не свалка радиоактивных отходов», - отметила Кочнева.
В Кургане массовый пикет против ввоза «урановых хвостов» организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального.
Представитель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин в свою очередь обратился с открытым письмом к губернатору региона Евгению Куйвашеву и гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву с требованием не допустить ввоз в Россию опасных отходов из Германии.
В «Яблоке» считают, что «Росатом» планирует захоронить радиоактивные отходы на территории Свердловской области, что запрещено российским законодательством. Кроме того, аварии при транспортировке радиоактивных отходов могут привести к экологической катастрофе.
В письме политики также обращают внимание на то, что в 2009 году подобные поставки ядерных отходов были прекращены, а руководство «Росатома» заверило, что больше не будет заключать такие контракты. Однако теперь стало известно о возобновлении ввоза отходов обогащения урана в Россию.
Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский и бывший депутат Госдумы Анатолий Голов вслед за коллегами из Свердловской области обратились к губернатору северной столицы Александру Беглову и генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачеву с требованием не допустить транспортировку «урановых хвостов» из Германии в Петербург.
Напомним, в середине ноября «Гринпис» сообщил о возобновлении ввоза в Россию обедненного гексафторида урана (ОГФУ) из Германии. Проектом занимаются дочерняя компания «Росатома» и немецкая фирма Urenco. До 2022 года планируется ввоз 12 тыс. тонн опасных отходов.
Примечательно, что немецкие политики публично осудили Urenco за ввоз в Россию опасных отходов, а российские власти до сих пор отмалчиваются. При этом в «Росатоме» уверяют, что «урановые хвосты» якобы ввозятся для дообогащения, однако эко-активисты заявлениям госкорпорации не верят.