В России резко подорожают автомобили из-за повышения утилизационного сбора
Постановление о повышении утилизационного сбора накануне подписал глава правительства Дмитрий Медведев
В России ожидается резкое повышение цен на автомобили в связи с повышением ставок утилизационного сбора. Постановление о повышении утилизационного сбора накануне подписал глава правительства Дмитрий Медведев.
Максимальное повышение цен произойдет в сегменте легковых автомобилей, где ставка сбора составит в среднем 110,7% (в зависимости от мощности). Например, для легковушек с объемом двигателя меньше литра утилизационный сбор увеличится на 46,1%, а с двигателем объемом от 3,5 литра – 145%. Для автомобилей с двигателем 1-2 литра сбор вырастет на 112,4 процента, сообщает «КоммерсантЪ».
В кабинете министров ранее заявили, что повышение утилизационного сбора является компенсирующей мерой после снижения таможенных пошлин на импортируемые автомобили.
Отметим, что в 2019 году автосалоны были вынуждены снизить цены в связи с падением спроса, однако из-за повышения утилизационного сбора им придется повысить стоимость машин.