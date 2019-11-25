Владимир Жириновский предложил перестать сажать граждан за самооборону
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует внести на рассмотрение коллег поправки в действующее законодательство, которые меняют правила самообороны
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует внести на рассмотрение коллег поправки в действующее законодательство, которые меняют правила самообороны.
Владимир Жириновский сообщил, что эти поправки не будут считать превышением пределов необходимой самообороны принятые гражданином меры по защите себя и семьи от насилия или угрозы применения насилия, а также действия по защите имущества.
Отметим, что в России закон о самообороне практически не работает, поскольку защитившие себя от насилия граждане сами становятся фигурантами уголовного дела.
Лидер ЛДПР также отметил, что зачастую граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Фактически законодательство разрешает гражданам защищаться только от вооруженных преступников, сообщают «Известия».
Жириновский сравнил российское и американское законодательство, отметив, что в США злоумышленника могут убить только за факт проникновения в чужой дом.