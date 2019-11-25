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25 ноября 00:28

Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья ледяные дожди и туманы

Синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о смене морозной погоды оттепелью, которая будет сопровождаться ледяным дождем, туманом и гололедом

Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья ледяные дожди и туманы
Фото: НТВ

Синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о смене морозной погоды оттепелью, которая будет сопровождаться ледяным дождем, туманом и гололедом.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в понедельник и вторник ожидается холодная погода с дневной температурой минус 0-5 градусов и ночной - минус 5-10 градусов. В среду в столичный регион придет теплый фронт, который принесет слабый снег и повышение температуры.

При этом в четверг, 28 ноября, в столице ожидается ледяной дождь с небольшими отложениями льда в районе 1 мм. В пятницу город накроет дымка и туман.

Напомним, ранее Евгений Тишковец сообщил, что в этом году зима в Москве и Подмосковье будет аномально теплой, средняя температура воздуха превысит климатическую норму на 5–6 градусов.

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