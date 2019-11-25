Сергей Собянин назвал сбои в работе Московских центральных диаметров «огрешностями»
Мэр российской столицы Сергей Собянин объяснил сбои в работе Московских центральных диаметров (МЦД) «техническими огрешностями». Градоначальник обещал, что все проблемы будут решены в ближайшее время
Мэр российской столицы Сергей Собянин объяснил сбои в работе Московских центральных диаметров (МЦД) «техническими огрешностями». Градоначальник обещал, что все проблемы будут решены в ближайшее время.
Напомним, первые линии Московских центральных диаметров были открыты 21 ноября. Практически сразу пассажиры стали жаловаться на неработающие валидаторы, задержки в отправлении поездов, короткие электрички (поезда «Иволга» имеют всего семь вагонов) и давку в вагонах. На второй день работы МЦД ситуация не улучшилась, а пассажиры в соцсетях сообщали, что никаких мер принято не было. Также не было выполнено обещание Центральной пригородной пассажирской компании об увеличении количества вагонов в электричках.
Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на канале «Россия» заявил, что в работе МЦД были «какие-то технические огрешности». «Но над ними надо спокойно работать, последовательно и максимально, в короткие сроки устранять те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных огромных проектов»,— заявил мэр.
«Это и отладка всей системы взаимодействия различных организаций. Во-вторых — это прокладка дополнительных путей, поставка нового подвижного состава», - оправдался за плохую работу МЦД мэр Москвы.
Сергей Собянин добавил, что похожие «огрешности» наблюдались и после открытия Московского центрального кольца в 2016 году. Фактически мэр столицы подтвердил, что сбои в работе общественного транспорта - это не «технические огрешности», а системные ошибки, которые происходят, в том числе, из-за сдачи в эксплуатацию «сырых» объектов.