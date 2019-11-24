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24 ноября 06:22

Советник Владимира Путина сообщил, что его нынешний президентский срок станет последним

Советник Владимира Путина и глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев сообщил, что действующий глава государства покинет занимаемый пост в 2024 году, когда закончится его четвертый срок

Советник Владимира Путина сообщил, что его нынешний президентский срок станет последним

Советник Владимира Путина и глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев сообщил, что действующий глава государства покинет занимаемый пост в 2024 году, когда закончится его четвертый срок.

Во время интервью с Владимиром Позднером Валентин Юмашев заявил, что Владимир Путин не пойдет на очередной президентский срок. В этом советник главы государства уверен на 99%. «Я думаю, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет», — заявил Юмашев.

Советник президента отметил, что Владимир Путин якобы изначально не собирался оставаться у власти 19 лет и больше, поэтому неоднократно говорил, что хотел бы отдохнуть.

«Для него была задача отработать первый срок, потом второй. Но потом возникала некая новая ситуация, и в 2008 году он принял решение, что президентом станет Медведев, а он станет премьер-министром. Он, конечно же, не собирался быть у власти 19 лет», — отметил Валентин Юмашев, слова которого приводит РБК.

Владимир Путин впервые был избран главой государства в 2000 году. После двух президентских сроков, которые разрешены Конституцией, он возглавил правительство, а главой государства был избран Дмитрий Медведев. За это время в Конституцию были внесены поправки, которые продлили срок президентских полномочий с 4 до 6 лет. В 2018 году Владимир Путин во второй раз избрался на шестилетний срок.

Отметим, что ранее российские СМИ неоднократно писали, что Владимир Путин после 2024 года не планирует оставлять президентское кресло. В Кремле активно обсуждаются варианты, при которых Путин сможет остаться у власти. Речь, например, идет об очередном изменении Конституции, а также объединении России и Белоруссии в единое государство.

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