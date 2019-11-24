24 ноября 00:14
Мэр иркутского Тулуна госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП
Глава Тулуна Иркутской области Юрий Карих вместе с женой попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия супруга мэра скончалась от полученных травм. Сам чиновник находится в больнице в тяжелом состоянии
Глава Тулуна Иркутской области Юрий Карих вместе с женой попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия супруга мэра скончалась от полученных травм. Сам чиновник находится в больнице в тяжелом состоянии.
В ГИБДД сообщили, что вечером 23 ноября в Черемховском районе машина Юрия Кариха столкнулась с грузовиком, который был припаркован на обочине. За рулем находился мэр Тулуна.
Юрий Карих возглавил администрацию Тулуна в 2010 году. 8 сентября 2019 года он был избран на новый срок.
Летом текущего года Тулун сильно пострадал в результате крупного наводнения. Многие жители города жалуются, что до сих пор не получили новое жилье.