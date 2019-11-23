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23 ноября 00:15

Илон Маск представил бронированный пикап Cybertruck в стиле Джеймса Бонда

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил публике электрический пикап Cybertruck. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе и транслировалась в прямом эфире на сайте Tesla

Илон Маск представил бронированный пикап Cybertruck в стиле Джеймса Бонда

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил публике электрический пикап Cybertruck. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе и транслировалась в прямом эфире на сайте Tesla.

Пикап Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах с дальностью хода на одной зарядке в 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров).

Илон Маск рассказал, что на создание футуристического дизайна электропикапа его вдохновил фильм о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил».

Корпус Cybertruck изготовлен из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, а стекла бронированы по собственной технологии компании Tesla. Таким образом пассажиры этого автомобиля максимально защищены от внешнего воздействия, обещает производитель. На презентации было объявлено, что металл автомобиля выдерживает обстрел из 9-миллиметрового пистолета, но когда помощник г-на Маска метнул в стекло машины металлический шар, то оно треснуло.

Цены на пикап начинаются от 39 900 долларов. Самая продвинутая версия стоит 69 900 долларов.

Все версии Cybertruck оснащены автопилотом и функцией автоматической парковки. Кроме того, Илон Маск особо отметил феноменальную мощность Cybertruck. Так, пикап может без труда тащить за собой мощный пикап Ford F150, который пытается ехать в другую сторону.

В дополнение к пикапу Tesla создала электрический квадроцикл, который может помещаться в кузов Cybertruck и подзаряжаться от него.

Производство бронированных Cybertruck начнется только в 2021 году, но уже сейчас можно оформить предзаказ.

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