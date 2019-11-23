В Петербург в конце ноября доставят 600 тонн ядерных отходов из Германии
В Санкт-Петербург на следующей неделе прибудет судно «Михаил Дудин» (зарегистрировано в Панаме) с 600 тоннами отходов обогащения урана, так называемых «урановых хвостов»
В Санкт-Петербург на следующей неделе прибудет судно «Михаил Дудин» (зарегистрировано в Панаме) с 600 тоннами отходов обогащения урана, так называемых «урановых хвостов».
Активисты «Гринпис», которые выступают против ввоза в Россию радиоактивных отходов, засняли погрузку 80 контейнеров в порту Амстердама. По словам экологов, контейнеры были закреплены на палубе только усиленными ремнями, что «неприемлемо для перевозки урановых хвостов с точки зрения безопасности».
Эти контейнеры были вывезены с немецкого предприятия по обогащению урана Urenco в Гронау. По дороге с предприятия активисты «Гринпис» остановили поезд с опасным грузом, который следовал в Россию. Экологи с помощью альпинистского снаряжения повисли прямо над железной дорогой, а полиция смогла их «эвакуировать» только через восемь часов.
Радиационный фон около вагонов с «урановыми хвостами» в 6 раз превысил естественные природные значения, сообщает «Фонтанка». Замеры показали 116-120 микрорентген в час при норме в 20 микрорентген.
Напомним, в октябре 2019 года стало известно о возобновлении ввоза»урановых хвостов» в Россию из Германии, хотя законодательство нашей страны это запрещает. Формально урановые «хвосты» ввозятся в Россию для дообогащения, после чего немецкая компания Urenco должна получить их обратно. В «Гринпис» говорят, что им не удалось найти сведений о судьбе вторичных отходов дообогащения.
В «Росатоме» пока не намерены отказываться от ввоза «урановых хвостов» и настаивают на том, что они являются «ценным многоцелевым сырьем».
Между тем, жители Саратовской области провели несколько акций против появления в поселке Горный комплекса по обработке отходов наивысших (1-го и 2-го) классов опасности мощностью до 50 тысяч тонн в год и стоимостью около 5,12 миллиарда рублей.
К протестам против ввоза отходов ядерной промышленности планируют присоединиться также жители Курганской области. Один из организаторов пикета Алексей Шварц сообщил порталу Ura.ru, что «даже немцы выступили против отправки в Россию поезда с обедненным ураном».