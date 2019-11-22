Экономисты предупредили о падении курса рубля перед Новым годом
Экономисты сообщили о возможном ослаблении курса российского рубля по отношению к основным мировым валютам. Сейчас биржевой курс американской валюты составляет около 63 рублей
Экономисты сообщили о возможном ослаблении курса российского рубля по отношению к основным мировым валютам перед Новым годом.
Так, в конце года рубль опустится до 64-65 рублей за доллар. Сейчас биржевой курс американской валюты составляет около 63 рублей.
Аналитики считают, что на курс рубля негативно повлияет продолжающаяся торговая война между США и Китаем. Американские власти с высокой долей вероятности введут дополнительные пошлины на китайские товары, а международные инвесторы в этой связи будут вкладываться в более надежные активы, а не развивающиеся рынки, в том числе российский.
При таком раскладе инвесторы будут избавляться от российских активов, а освободившиеся рубли будут продавать за доллары и другие резервные валюты, сообщает РБК.
Еще одой причиной ослабления рубля является традиционный интерес россиян к долларам и евро накануне Нового года в связи с поездками на новогодние каникулы.