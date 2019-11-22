22 ноября 11:50
Главу подмосковного Чехова задержали по делу о хищении земли
Сотрудники Следственного комитета задержали главу городского округа Чехов Марину Кононову. Днем ранее силовики провели в доме чиновницы обыски по делу о хищении земли специального назначения
Фото: Чехов сегодня
Сотрудники Следственного комитета задержали главу городского округа Чехов Марину Кононову. Днем ранее силовики провели в доме чиновницы обыски по делу о хищении земли специального назначения.
В СКР сообщили, что главе подмосковного Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Согласно материалам следствия, в результате преступных действий главы города из муниципальной собственности незаконно был исключено здание площадью 330 кв.м. кадастровой стоимостью более 7 млн 300 тысяч рублей.
В ходе допроса глава Чехова дала признательные показания. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.
Ранее в рамках дела о хищении земли был задержан заместитель Марины Кононовой Дмитрий Фриш.