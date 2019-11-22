22 ноября 09:10
Производитель нижнего белья Victoria's Secret отменил свое знаменитое шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит всемирно известный бренд нижнего белья Victoria's Secret, впервые отказался от проведения традиционного предновогоднего показа
Американская компания L Brands, которой принадлежит всемирно известный бренд нижнего белья Victoria's Secret, впервые отказался от проведения традиционного предновогоднего показа.
Знаменитое Victoria's Secret Fashion Show проводилось каждый год, начиная с 1995 года.
Решение L Brands объясняют тем, что в 2018 году шоу-показ Victoria's Secret получил самые низкие рейтинги за всю свою историю. В компании заявили, что необходимо провести работу над имиджем, сообщает «КоммерсантЪ».