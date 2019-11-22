ЕСПЧ раскритиковал российскую систему «контрольных закупок» у наркодилеров
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы девяти российских граждан, осужденных по наркотическим статьям. Во всех уголовных делах главным доказательством вины граждан была так называемая «контрольная закупка»
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы девяти российских граждан, осужденных по наркотическим статьям. Во всех уголовных делах главным доказательством вины граждан была так называемая «контрольная закупка» наркотиков, организованная сотрудниками полиции. Речь идет о схеме, когда оперативники договариваются с некими людьми о том, что те купят наркотики у дилера и тем самым помогут его задержать и посадить.
В теории контрольная закупка должна только подтверждать имеющиеся у оперативников доказательства против дилера, но в реальности она становится единственным подтверждением его вины. В России этого достаточно для вынесения обвинительного приговора.
Обратившиеся в ЕСПЧ граждане не признали своей вины в суде, но получили длительные сроки. Например, 32-летний москвич Виктор Панин получил 8 лет колонии за сбыт, хотя сам утверждал, что никогда не продавал наркотики, а только употреблял, сообщает «Медуза».
Адвокат группы «Агора» Ирина Хрунова рассказала, что ЕСПЧ поставил перед российским властями вопрос о ситуации с такими «контрольными закупками» и указал на недостаточный контроль за ними. Страсбургский суд поинтересовался у властей о мерах, которые принимаются в стране для решения этой проблемы. ЕСПЧ также может подготовить так называемое пилотное постановление с требованием принять в России соответствующие нормативные акты.
Российские власти ответили ЕСПЧ, что во время контрольных закупок недопустимы провокации со стороны оперативников, а их результаты должны подтверждаться другими доказательствами. Однако, если бы в России действительно соблюдались эти условия, то количество уголовных дел по факту сбыта наркотиков сократилось бы как минимум в два раза.