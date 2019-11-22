22 ноября 00:23
Госдума приняла закон о миллионных штрафах за отказ передавать ФСБ ключи дешифрования
Депутаты Госдума РФ в окончательном чтении приняли законопроект о крупных штрафах для интернет-компаний за повторный отказ передать сотрудникам ФСБ России ключи для расшифровки переписки пользователей
Депутаты Госдума РФ в окончательном чтении приняли законопроект о крупных штрафах для интернет-компаний за повторный отказ передать сотрудникам ФСБ России ключи для расшифровки переписки пользователей.
Согласно принятому законопроекту, штраф для юридических лиц составит 2-6 млн рублей, сообщает «Интерфакс».
Повторный отказ перенести данные пользователей на расположенные в России сервера обойдется юрлицам в 6-18 млн рублей.
Действующее законодательство наказывает за повторным отказ предоставить ключи для дешифрования переписки пользователей штрафом в размере 800 тысяч рублей. Отказ хранить данные российских пользователей предполагает штраф в размере 5 тысяч рублей.
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