ФБК нашел у Дмитрия Рогозина и его тестя две дачи за 350 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в ответ на возмущение президента Владимира Путина по поводу тотального воровства на строительстве космодрома «Восточный» опубликовал расследование об имуществе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в ответ на возмущение президента Владимира Путина по поводу тотального воровства на строительстве космодрома «Восточный» опубликовал расследование об имуществе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Напомним, что именно это ведомство курирует космическую стройку в Амурской области.
Борцы с коррупцией выяснили, что Дмитрию Рогозину и его тестю Геннадию Серебрякову принадлежат два соседних земельных участка в подмосковных Химках с домами, общая стоимость которых оценивается в 350 млн рублей.
Площадь дома глава «Роскосмоса» составляет 800 кв.м., а располагается он на участке в 25 соток. По данным ФБК, месяц назад Дмитрий Рогозин расширил свои владения ровно в два раза. Сейчас на присоединенном участке ведутся строительные работы.
На соседнем участке расположен дом площадью 808 кв.м. При этом в базе Росреестра указано, что владеет им «физическое лицо». Какое именно, не уточняется. При этом в аналогичной выписке четырехлетней давности говорится, что владельцем этого особняка является Геннадий Николаевич Серебряков – полный тезка тестя чиновника. Серебряков ранее работал в КГБ, а огромную дачу купил уже будучи пенсионером. Тогда ему было 77 лет. «Поэтому нет ни малейших сомнений, что и здесь были использованы деньги главного нашего космонавта», - отмечает Алексей Навальный.
ФБК оценил стоимость дачи Дмитрия Рогозина в 200 млн рублей, а участок и дома его тестя – еще в 150 миллионов. Таким образом, общая стоимость имущества составляет 350 млн рублей.
Алексей Навальный также обратил внимание на зарплату Дмитрия Рогозина в «Роскосмосе», которая составляет 23,5 млн рублей в год, то есть 2 млн рублей в месяц. Однако даже такой зарплаты ему бы не хватило на приобретение имущества стоимостью 350 млн рублей.