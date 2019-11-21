Меню
Политика
Безопасность – ничто, бизнес – все
21 ноября 17:36

ФБК нашел у Дмитрия Рогозина и его тестя две дачи за 350 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в ответ на возмущение президента Владимира Путина по поводу тотального воровства на строительстве космодрома «Восточный» опубликовал расследование об имуществе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

ФБК нашел у Дмитрия Рогозина и его тестя две дачи за 350 млн рублей
Фото: navalny.com

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в ответ на возмущение президента Владимира Путина по поводу тотального воровства на строительстве космодрома «Восточный» опубликовал расследование об имуществе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Напомним, что именно это ведомство курирует космическую стройку в Амурской области.

Борцы с коррупцией выяснили, что Дмитрию Рогозину и его тестю Геннадию Серебрякову принадлежат два соседних земельных участка в подмосковных Химках с домами, общая стоимость которых оценивается в 350 млн рублей.

Площадь дома глава «Роскосмоса» составляет 800 кв.м., а располагается он на участке в 25 соток. По данным ФБК, месяц назад Дмитрий Рогозин расширил свои владения ровно в два раза. Сейчас на присоединенном участке ведутся строительные работы.

На соседнем участке расположен дом площадью 808 кв.м. При этом в базе Росреестра указано, что владеет им «физическое лицо». Какое именно, не уточняется. При этом в аналогичной выписке четырехлетней давности говорится, что владельцем этого особняка является Геннадий Николаевич Серебряков – полный тезка тестя чиновника. Серебряков ранее работал в КГБ, а огромную дачу купил уже будучи пенсионером. Тогда ему было 77 лет. «Поэтому нет ни малейших сомнений, что и здесь были использованы деньги главного нашего космонавта», - отмечает Алексей Навальный.

ФБК оценил стоимость дачи Дмитрия Рогозина в 200 млн рублей, а участок и дома его тестя – еще в 150 миллионов. Таким образом, общая стоимость имущества составляет 350 млн рублей.

Алексей Навальный также обратил внимание на зарплату Дмитрия Рогозина в «Роскосмосе», которая составляет 23,5 млн рублей в год, то есть 2 млн рублей в месяц. Однако даже такой зарплаты ему бы не хватило на приобретение имущества стоимостью 350 млн рублей.

Материалы по теме
Депутат Мосгордумы потребовала от Генпрокуратуры проверить на коррупцию вице-мэра Москвы
Родственники бывших охранников Владимира Путина стали успешными бизнесменами
Алине Кабаевой и ее родственникам принадлежит недвижимость стоимостью 1,25 млрд рублей
Сейчас на главной
Общество
Первый день работы Московских центральных диаметров обернулся сбоем и жалобами пассажиров
В работе Московских центральных диаметров (МЦД) произошел сбой спустя некоторое время после открытия первых линий. По словам пользователей соцсетей, турникеты не работают, поезда отправляются с опозданием, а мест в вагонах хватает далеко не всем
Тридцать лет спустя
государственные награды
Тридцать лет спустя
По самым разным причинам, преимущественно, из-за распада СССР, многие участники боевых действий в Афганистане долго не могли получить свои награды за проявленный героизм. Но награда найдет своего героя даже в следующем веке
Петербургский суд признал законным разгон согласованного первомайского шествия
акции протеста
Петербургский суд признал законным разгон согласованного первомайского шествия
Суд Санкт-Петербурга отклонил иск представителей партии «Яблоко» о признании незаконным действия властей по разгону согласованной первомайской акции
Алексей Навальный подал в суд на Владимира Путина из-за фабрикации «дела ФБК»
ФБК
Алексей Навальный подал в суд на Владимира Путина из-за фабрикации «дела ФБК»
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и сотрудники этой организации подают иск к президенту России Владимиру Путину. Поводом для обращения в суд стало масштабное дело об «отмывании» денег в ФБК
Социологи зафиксировали запрос среди граждан на сменяемость власти
Единая Россия
Социологи зафиксировали запрос среди граждан на сменяемость власти
Среди россиян, который выступают за сменяемость партии власти, оказалось больше всего сторонников непарламентских партий (71%). Сторонники КПРФ и ЛДПР также высказали мнение, что партия власти не должна быть «бессменной»
Нет времени объяснять. Удаляйте WhatsApp
мессенджеры
Нет времени объяснять. Удаляйте WhatsApp
Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям удалить мессенджер WhatsApp со своих смартфонов. Бизнесмен объяснил свой призыв тем, что из-за новых уязвимостей хакеры и силовики могут без особого труда получить данные пользователей
Власти Томской области потратят 6 млн рублей на мониторинг СМИ и соцсетей
госзакупки
Власти Томской области потратят 6 млн рублей на мониторинг СМИ и соцсетей
Власти Томской области потратят 6 млн рублей их регионального бюджета на мониторинг СМИ, включая телеканалы, блогов и телеграмм-каналов. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
Газпром
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
Первая нитка подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале всплыла еще в 2018 году, а сейчас стало известно о нарушении проектного положения четвертой нитки
Как проверить на коррупцию вице-мэра Москвы?
доходы чиновников
Как проверить на коррупцию вице-мэра Москвы?
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова обратилась в Генпрокуратуру с требованием обязать московскую прокуратуру проверить на возможные нарушения антикоррупционного законодательства вице-мэра города Наталью Сергунину
ГИБДД получит полномочия по внесудебному лишению граждан водительских прав
ГИБДД
ГИБДД получит полномочия по внесудебному лишению граждан водительских прав
Соответствующие поправки в федеральные законы «Об охране здоровья граждан», «О безопасности дорожного движения» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подготовили в МВД
Техномир
Telegram заплатит 100 тысяч долларов за создание алгоритма для агрегатора новостей
Участники конкурса должны создать алгоритм по отбору текстов на русском и английском языках, который будет выделять среди всего информационного массива только новости
От инструктора по теннису до успешного бизнесмена
доходы чиновников
От инструктора по теннису до успешного бизнесмена
Издание «Проект» опубликовало материал о бывших охранниках президента Владимира Путина, которые сейчас занимают должности губернаторов. Речь в этом материале идет, в том числе, об успешном бизнесе родственников этих глав регионов
Минтранс предоставит авиапассажирам право доплачивать за перевес своих питомцев
авиакомпании
Минтранс предоставит авиапассажирам право доплачивать за перевес своих питомцев
Министерство транспорта России рассмотрит вопрос о предоставлении пассажирам, путешествующим с домашними животными, возможности доплатить за перевес питомца
Совет Федерации предложил ввести единую систему штрафов за нарушение тишины в ночное время
закон о тишине
Совет Федерации предложил ввести единую систему штрафов за нарушение тишины в ночное время
Совет Федерации предложил ввести единую систему штрафов для физлиц за нарушение тишины и покоя в ночное время. Сенаторы предложили штрафовать граждан за крики, топот и другой шум в ночное время
Студенты и аспиранты могут получить право на покупку субсидированных авиабилетов
субсидирование авиаперевозок
Студенты и аспиранты могут получить право на покупку субсидированных авиабилетов
Российских студентов и аспирантов очных отделений в возрасте до 30 лет могут включить в список тех, кто имеет право покупать субсидированные авиабилеты в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь
В амурской детской больнице заразили гепатитом С 169 маленьких пациентов
здравоохранение
В амурской детской больнице заразили гепатитом С 169 маленьких пациентов
Роспотребнадзор завершил расследование по фактам заражения детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице, которая располагается в Благовещенске
Санкт-Петербург могут лишить четырех матчей Евро-2020 из-за нового допинг-скандала
допинг-скандалы
Санкт-Петербург могут лишить четырех матчей Евро-2020 из-за нового допинг-скандала
Россия может лишиться права на проведение четырех матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Причина возможных санкций – подозрения в нарушении антидопинговых правил в отношении российских спортсменов
«Матери политзаключенных» попросили президента остановить репрессии
политические репрессии
«Матери политзаключенных» попросили президента остановить репрессии
Участницы нового общественного движения, чьи дети находятся под следствием или уже осуждены по политическим делам, собрались на Старой площади, чтобы достучаться до власти