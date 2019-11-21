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Москва
21 ноября 14:04

Первый день работы Московских центральных диаметров обернулся сбоем и жалобами пассажиров

В работе Московских центральных диаметров (МЦД) произошел сбой спустя некоторое время после открытия первых линий. По словам пользователей соцсетей, турникеты не работают, поезда отправляются с опозданием, а мест в вагонах хватает далеко не всем

Первый день работы Московских центральных диаметров обернулся сбоем и жалобами пассажиров
Фото: Twitter/boshlin

В работе Московских центральных диаметров (МЦД) произошел сбой спустя некоторое время после открытия первых линий. По словам пользователей соцсетей, турникеты не работают, поезда отправляются с опозданием, а мест в вагонах хватает далеко не всем.

Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что в работе турникетов произошел сбой, но пассажиров пропускают на платформы бесплатно.

«В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях. Мы работаем над устранением проблемы, в ближайшие часы работа системы будет стабилизирована», - говорится в официальном заявлении ЦППК.

Между тем, пассажиры жалуются, что поезда задерживаются в отправлении, что приводит к возникновению давки в «Иволгах» и на платформах станций. По словам пассажиров, из-за того, что поезда «Иволги» короче обычных электричек и состоят всего из 7 вагонов, им приходится бежать по платформе за последним вагоном.

В ответ на жалобы в ЦППК сообщили, что на маршруте Нахабино – Подольск в час пик введены дополнительно девять составов.

21 ноября были запущены первые две линии МЦД: Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Всего планируется открыть пять линий.

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