Петербургский суд признал законным разгон согласованного первомайского шествия
Суд Санкт-Петербурга отклонил иск представителей партии «Яблоко» о признании незаконным действия властей по разгону согласованной первомайской акции
Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отклонил иск представителей партии «Яблоко» Владимира Молодожени и Тимура Гедеванишвили о признании незаконным действия властей по разгону согласованной первомайской акции.
В иске представителей «Яблока» указывается, что сначала власти не давали демонстрации начаться, а затем разогнали колонну сторонников оппозиции. «В связи с этим мы подали иск в суд на то, что нам незаконно не дали пройти по Невскому проспекту, несмотря на то, что акция была согласована», - сообщил «МБХ медиа» Владимир Молодоженя.
Представитель городского Комитета законности и правопорядка во время судебного слушания заявил, что «никто никого не задерживал», а оппозиционеры сами виноваты в том, что шествие закончилось.
Напомним, что 1 мая 2019 года в центре северной столицы проходило согласованное шествие «Свободному Петербургу - свободные выборы!». Сотрудники полиции заявили, что в рамках согласованной демонстрации оппозиция проводит несогласованное шествие, задержали более 60 человек.