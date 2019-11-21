Алексей Навальный подал в суд на Владимира Путина из-за фабрикации «дела ФБК»
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и сотрудники этой организации подают иск к президенту России Владимиру Путину. Поводом для обращения в суд стало масштабное дело об «отмывании» денег в ФБК
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и сотрудники этой организации подают иск к президенту России Владимиру Путину. Поводом для обращения в суд стало масштабное дело об «отмывании» денег в ФБК, в рамках которого силовики по всей стране проводят обыски у сторонников Навального и блокируют их личные банковские счета.
Сотрудники ФБК требуют признать незаконным бездействие Владимира Путина, который является гарантом Конституции, но не реагирует на «грубые и систематические нарушения конституционных прав (на неприкосновенность жилища, на распространение информации и выражение мнения о коррупции, на объединение), происходящих по «делу ФБК»».
Борцы с коррупцией требуют признать незаконными действия Владимира Путина по организации уголовного преследования, то есть фактически фабрикации дела об «отмывании». Фонд считает главу государства заказчиком этого дела, расследованием которого занимается рекордное число следователей (112 сотрудников СКР).
«Действия Путина по организации этого незаконного политически мотивированного преследования должны быть расследованы, и они рано или поздно будут расследованы», - заявил Алексей Навальный, отметив, что он и его сторонники в отличие от представителей власти ведут себя по закону.