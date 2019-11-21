Социологи зафиксировали запрос среди граждан на сменяемость власти
Среди россиян, который выступают за сменяемость партии власти, оказалось больше всего сторонников непарламентских партий (71%). Сторонники КПРФ и ЛДПР также высказали мнение, что партия власти не должна быть «бессменной»
Социологи зафиксировали запрос граждан на сменяемость партии власти. Так, в ходе совместного опроса ВЦИОМ и Института парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего» выяснилось, что 63% респондентов считают, что в стране существует такой институт как партия власти, а 51% высказался за то, что она должна меняться.
Среди россиян, который выступают за сменяемость партии власти, оказалось больше всего сторонников непарламентских партий (71%). Сторонники КПРФ и ЛДПР также высказали мнение, что партия власти не должна быть «бессменной». Так считают 69% тех, кто на выборах голосует за КПРФ и ЛДПР. Среди сторонников «Единой России» (действующая партия власти) таких около 25%.
За сменяемость партии власти также выступают 71% жителей Москвы, сообщает РБК.