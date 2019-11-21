Основатель Telegram посоветовал пользователям удалить WhatsApp со своих смартфонов
Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям удалить мессенджер WhatsApp со своих смартфонов. Бизнесмен объяснил свой призыв тем, что из-за новых уязвимостей хакеры и силовики могут без особого труда получить данные пользователей
Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям удалить мессенджер WhatsApp со своих смартфонов. Бизнесмен объяснил свой призыв тем, что из-за новых уязвимостей хакеры и силовики могут без особого труда получить данные пользователей.
Паве Дуров пояснил, что взломщикам достаточно отправить пользователю видео. Сам мессенджер может использоваться «в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят за пределами WhatsApp». Бизнесмен отметил, что такие уязвимости стали возможны из-за того, что владелец мессенджера – компания Facebook – участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).
«Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», - написал Павел Дуров в своем Telegram-канале.