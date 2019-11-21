Власти Томской области потратят 6 млн рублей на мониторинг СМИ и соцсетей
Власти Томской области потратят 6 млн рублей их регионального бюджета на мониторинг СМИ, включая телеканалы, блогов и телеграмм-каналов. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок
Власти Томской области потратят 6 млн рублей их регионального бюджета на мониторинг СМИ, включая телеканалы, блогов и телеграмм-каналов. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок.
Госконтракт на мониторинг СМИ и соцсетей рассчитан на год. Таким образом, на эти цели чиновники собираются тратить по 500 тысяч рублей ежемесячно. Согласно техническому заданию, мониторить нужно даже сюжеты и статьи о деятельности государственных органов в подконтрольных властям СМИ.
Штаб Алексея Навального в Томске сообщает, что соответствующий тендер выиграла компания «Аверс», в штате которой работает всего один человек. примечательно, что в структуру администрации Томской области входит департамент информационной политики, в котором имеется отдельный комитет проектной и аналитической работы. В обязанности последнего как раз входит анализ публикаций в СМИ и социальных сетях.