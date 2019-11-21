21 ноября 00:35
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
Первая нитка подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале всплыла еще в 2018 году, а сейчас стало известно о нарушении проектного положения четвертой нитки
Фото: Сайт "Газпрома"
В Карском море всплыли две из четырех ниток трубопровода компании «Газпром». Первая нитка подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале всплыла еще в 2018 году, а сейчас стало известно о нарушении проектного положения четвертой нитки.
В «Газпроме» сообщили, что обе нитки трубопровода, проложенного по дну моря, являются резервными.
«Газпром проектирование» объявило тендер на проведение инженерных изысканий для капитального ремонта объекта «Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка)». По предварительным расчетам, необходимо отремонтировать 9,2 километра труб, сообщает «Интерфакс».