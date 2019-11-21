Депутат Мосгордумы потребовала от Генпрокуратуры проверить на коррупцию вице-мэра Москвы
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова обратилась в Генпрокуратуру с требованием обязать московскую прокуратуру проверить на возможные нарушения антикоррупционного законодательства вице-мэра города Наталью Сергунину
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова обратилась в Генпрокуратуру с требованием обязать московскую прокуратуру проверить на возможные нарушения антикоррупционного законодательства вице-мэра города Наталью Сергунину. Ранее ведомство Дениса Попова отказалось проводить проверку в отношении заместительницы Сергея Собянина. Отметим, что и Сергунина и Попов ранее стали героями расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Елена Шувалова сообщила «МБХ медиа», что потребовала от Генпрокуратуры провести проверку на предмет соответствия законодательству действий зампрокурора Москвы Ведерникова, который перенаправил запрос депутата вице-мэру Александру Горбенко – «фактически подчиненному Сергуниной».
«Этот ответ можно рассматривать как отказ, причем в издевательской форме, как я считаю. Этот ответ - насмехательство, один покрывает другого», - заявила ранее Елена Шувалова.
Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией нашел у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной элитное имущество, в том числе заграничное, на 6,5 млрд рублей. По данным фонда, часть этого имущества была незаконно приобретена у мэрии на неконкурентных торгах. Имущество записано на офшорные фирмы мужа сестры чиновницы Лазаря Сафаниева.
Прокурор Москвы Денис Попов также стал героем антикоррупционного расследования ФБК. Оппозиционеры нашли у бывшей жены силовика гостиницу в Черногории и квартиру в испанской Марбелье, а у его матери-пенсионерки обнаружили в собственности дом на Рублевском шоссе Москвы. При этом супруга Дениса Попова числилась безработной, а прокурор получает зарплату в размере 57-60 тысяч рублей.