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21 ноября 00:12

ГИБДД получит полномочия по внесудебному лишению граждан водительских прав

Соответствующие поправки в федеральные законы «Об охране здоровья граждан», «О безопасности дорожного движения» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подготовили в МВД

ГИБДД получит полномочия по внесудебному лишению граждан водительских прав
Фото: postila.ru

Российские власти обяжут все медицинские организации уведомлять ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов, которое может угрожать безопасности дорожного движения. На основании полученной информации инспекция сможет во внесудебном порядке прекращать действия водительского удостоверения гражданина.

Соответствующие поправки в федеральные законы «Об охране здоровья граждан», «О безопасности дорожного движения» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подготовили в МВД, сообщает «Российская газета».

Поправки предполагают введение единой электронной медицинской справки для ГИБДД, которая будет актуализироваться после посещения водителем врачей. Если выяснится, что состояние здоровья водителя «опасно ухудшилось», информация об этом поступит в ГИБДД. Автоинспекция в свою очередь будет направлять водителя на внеочередную медкомиссию, по заключению которой будет решаться вопрос об аннулировании водительских прав без иска прокуратуры и судебного акта, которые необходимы по действующему законодательству.

Законопроект может вступить в силу 1 июля 2022 года.

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