20 ноября 15:32
Telegram заплатит 100 тысяч долларов за создание алгоритма для агрегатора новостей
Участники конкурса должны создать алгоритм по отбору текстов на русском и английском языках, который будет выделять среди всего информационного массива только новости
Мессенджер Telegram объявил конкурс на создание алгоритма для агрегатора новостей. Ранее сервис анонсировал создание собственного аналога «Яндекс.Новости».
Участники конкурса должны создать алгоритм по отбору текстов на русском и английском языках, который будет выделять среди всего информационного массива только новости. Алгоритм также должен уметь сортировать новости по темам: общество, экономика, технологии, спорт, развлечения, наука и т.д.
Связанные с одним событием новости алгоритм должен распределять по отдельным подборкам и сортировать по релевантности.
Администрация Telegram пообещала выплатить победителям конкурса 100 тысяч долларов. Далее будет объявлен второй этап состязания с таким же призовым фондом.