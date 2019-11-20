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20 ноября 13:57

Родственники бывших охранников Владимира Путина стали успешными бизнесменами

Издание «Проект» опубликовало материал о бывших охранниках президента Владимира Путина, которые сейчас занимают должности губернаторов. Речь в этом материале идет, в том числе, об успешном бизнесе родственников этих глав регионов

Родственники бывших охранников Владимира Путина стали успешными бизнесменами
Фото: tula.kp.ru

Издание «Проект» опубликовало материал о бывших охранниках президента Владимира Путина, которые сейчас занимают должности губернаторов. Речь в этом материале идет, в том числе, об успешном бизнесе родственников этих глав регионов.

Например, брат бывшего сотрудника ФСО, а ныне губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова Евгений является совладельцем крупного строительного подрядчика «СК Рустрест» с годовой выручкой в 2,7 млрд рублей. Фирма брата губернатора получила госконтракты на реставрацию четырех московских вокзалов, а также является подрядчиком государственных компаний РЖД и «Газпром».

Отец ярославского губернатора Юрий Миронов числится совладельцем двух охранных предприятий. Это ЧОП «Гард Сервис XXI» и ЧОП «Сатурн». Обе компании получают госконтракты.

Полная тезка супруги Дмитрия Миронова Татьяна Ляй владеет квартирой в Москве стоимостью 27 млн рублей, хотя официальный доход чиновника в течение последних лет составлял 3,2 млн рублей в год.

Брат губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который ранее также охранял главу государства, сейчас занимается элитной недвижимостью в Москве, но еще недавно работал инструктором по теннису. Артем Дюмин входит в совет директоров СК «Олимпийский», который принадлежит миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву.

Сейчас бывший инструктор по теннису проживает в закрытом элитном поселке «Знаменские просторы» в Московской области, который располагается недалеко от резиденции Владимира Путина «Ново-Огарево», сообщает «Проект».

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