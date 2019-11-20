Минтранс предоставит авиапассажирам право доплачивать за перевес своих питомцев
Министерство транспорта России рассмотрит вопрос о предоставлении пассажирам, путешествующим с домашними животными, возможности доплатить за перевес питомца
Министерство транспорта России рассмотрит вопрос о предоставлении пассажирам, путешествующим с домашними животными, возможности доплатить за перевес питомца в 1-2 кг. Соответствующие поправки планируется внести в Федеральные авиационные правила.
Замглавы Минтранса Александр Юрчик в ходе форума «Транспортная неделя - 2019» сообщил, что установить строгие нормы провоза животных на борту затруднительно, поскольку все самолеты разные. Минтранс вправе лишь закрепить общие требования, но каждый перевозчик прописывает их более конкретно.
Тем не менее, ведомство может предоставить пассажирам возможность доплатить за небольшой перевес своего питомца, чтобы взять его с собой на борт, а не сдавать в багаж.
Ранее с таким предложением к Минтрансу обратилось Общероссийское объединение пассажиров после резонансной истории кота Виктора. Напомним, что компания «Аэрофлот» отказалась пустить на борт кота из-за перевеса, после чего его хозяин с помощью друзей во время регистрации подменил своего питомца на кота с меньшим весом.
Кот Виктор и его хозяин благополучно добрались из Москвы во Владивосток, но после этого руководство «Аэрофлота» лишило пассажира бонусным миль. Интернет-общественность раскритиковала авиакомпанию и запустила кампанию «Я/МЫ толстый кот».