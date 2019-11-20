Совет Федерации предложил ввести единую систему штрафов за нарушение тишины в ночное время
Совет Федерации предложил ввести единую систему штрафов для физлиц за нарушение тишины и покоя в ночное время. Сенаторы предложили штрафовать граждан за крики, топот и другой шум в ночное время
Совет Федерации предложил ввести единую систему штрафов для физлиц за нарушение тишины и покоя в ночное время. Сенаторы предложили штрафовать граждан за крики, топот и другой шум в ночное время на 1-3 тысячи рублей.
Напомним, что закон «О тишине» запрещает шуметь с 23.00 до 07.00.
В письме Совета Федерации уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан». При этом действие закона не распространяется на шум, связанный с пресечением правонарушений, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, проведением официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников, сообщают «Известия».
Сейчас запрет на шум в определенные часы действует во всех 85 регионах, однако полиция участвует в пресечении таких нарушений только в том случае, если власти региона заключили с ней соглашение по соответствующим составам правонарушений. Сейчас такие договоренности есть только в 28 субъектах федерации.
Сенаторы считают, что внесение этого состава (нарушение тишины и покоя в ночное время) в КоАП на федеральном уровне решит проблему привлечения полиции к пресечению данных правонарушений.