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20 ноября 07:58

Студенты и аспиранты могут получить право на покупку субсидированных авиабилетов

Российских студентов и аспирантов очных отделений в возрасте до 30 лет могут включить в список тех, кто имеет право покупать субсидированные авиабилеты в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь

Студенты и аспиранты могут получить право на покупку субсидированных авиабилетов

Российских студентов и аспирантов очных отделений в возрасте до 30 лет могут включить в список тех, кто имеет право покупать субсидированные авиабилеты в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Кувшинова.

В настоящее время льготные авиабилеты доступны для граждан в возрасте до 23 лет, инвалидов и сопровождающих их лиц, пенсионеров и многодетных семей. Стоимость субсидированного билета в несколько раз ниже его коммерческой цены.

Наталья Кувшинова предлагает расширить список «авиальготников», добавив в него граждан до 30 лет, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и ординатуры очной формы обучения. Депутат при этом предлагает оставить действующий объем субсидий, сообщают «Известия».

По мнению парламентария, расширение списка льготников будет способствовать развитию молодежного туризма, получению высшего образования, а также позволит студентам и аспирантам участвовать в научных и образовательных обменах, семинарах, конференциях.

Предложение депутата Кувшиновой направлено в Министерство транспорта РФи Росавиацию.

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